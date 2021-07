Brunello Cucinelli, ricavi per 313,7 milioni di euro nel primo semestre (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Brunello Cucinelli, società quotata sull’MTA e operante nella creazione di manufatti di lusso, ha registrato ricavi pari a 313,7 milioni di euro nel primo semestre 2021, con una crescita a cambi correnti del +7,7% (+10 a cambi costanti) rispetto ai 291,4 milioni di euro al 30 giugno 2019. Il confronto con il 2020 è considerato poco rilevante perchè l’anno scorso è stato condizionato dalla chiusura di un numero significativo di boutique nel mondo. Il mercato europeo (+9,2% rispetto al primo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sull’MTA e operante nella creazione di manufatti di lusso, ha registratopari a 313,7dinel2021, con una crescita a cambi correnti del +7,7% (+10 a cambi costanti) rispetto ai 291,4dial 30 giugno 2019. Il confronto con il 2020 è considerato poco rilevante perchè l’anno scorso è stato condizionato dalla chiusura di un numero significativo di boutique nel mondo. Il mercatopeo (+9,2% rispetto al...

