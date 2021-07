Bjarnason si presenta: 'Per me Lecce è la scelta perfetta' (Di martedì 13 luglio 2021) Lecce - Il Lecce ha presentato uno dei volti nuovi della prossima stagione, la prima sotto la guida di Marco Baroni . Brynjar Ingi Bjarnason , difensore classe '99 scovato dal diesse Corvino in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021)- Ilhato uno dei volti nuovi della prossima stagione, la prima sotto la guida di Marco Baroni . Brynjar Ingi, difensore classe '99 scovato dal diesse Corvino in ...

Advertising

sportli26181512 : Bjarnason si presenta: 'Per me Lecce è la scelta perfetta': Presentato il neo acquisto: 'Baroni? Importante il fatt… - Cucciolina96251 : RT @il_leccese: Corvino presenta Bjarnason: “Ha tutte le qualità che cercavamo per la nostra difesa” #bjarnason #lecce #calciomercato #13l… - il_leccese : Corvino presenta Bjarnason: “Ha tutte le qualità che cercavamo per la nostra difesa” #bjarnason #lecce… - TUTTOB1 : Lecce, Bjarnason si presenta: 'Questa la scelta perfetta. La concorrenza non mi spaventa' -