Benevento, piace un centrocampista del Cittadella (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C'è un centrocampo da rifondare per il Benevento. L'arrivo di Giacomo Calò dal Genoa non sarà il solo che riguarderà la zona nevralgica del campo che ha perso Viola, attende una risposta da Hetemaj e presto potrebbe salutare Dabo, Ionita e Schiattarella, tutti in lista di partenza. Serviranno rinforzi e sul taccuino di Pasquale Foggia ci sarebbe appuntano anche il nome di Federico Proia, 25enne romano in forza al Cittadella. La Strega starebbe seguendo con interesse il ragazzo, impiegato quaranta volte da Venturato nell'ultima stagione e autore di nove reti (due nei play off). Questo per Proia ...

