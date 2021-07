Belen Rodriguez mamma di Luna Marì: Fabrizio Corona le scrive (Di martedì 13 luglio 2021) Belen Rodriguez è diventata mamma di Luna Marì e Fabrizio Corona le scrive. La showgirl argentina ha dato alla luce la sua seconda figlia, frutto dell’amore per Antonino Spinalbese. Una felicità immensa, arrivata dopo un periodo difficile, segnato dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino. La piccola Luna Marì è nata nella notte fra l’11 e il 12 luglio e poche ore dopo la nascita la showgirl ha pubblicato alcuni post. La bambina è nata con parto naturale e pesa 2,9 kg. “Siamo di una felicità indescrivibile”, ha ... Leggi su dilei (Di martedì 13 luglio 2021)è diventatadile. La showgirl argentina ha dato alla luce la sua seconda figlia, frutto dell’amore per Antonino Spinalbese. Una felicità immensa, arrivata dopo un periodo difficile, segnato dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino. La piccolaè nata nella notte fra l’11 e il 12 luglio e poche ore dopo la nascita la showgirl ha pubblicato alcuni post. La bambina è nata con parto naturale e pesa 2,9 kg. “Siamo di una felicità indescrivibile”, ha ...

Advertising

glooit : È nata Luna Marì, Stefano De Martino mette like alla foto di Belén Rodriguez leggi su Gloo - infoitcultura : Belen Rodriguez mamma bis, la reazione di De Martino non si fa attendere - giornali_it : Belen Rodriguez è mamma per la seconda volta: la reazione di Stefano De Martino #13luglio #QuotidianiOnline… - UnaDonna_it : Benvenuta Luna Marì! ?? @belenrdguez ha dato alla luce la sua secondogenita! Leggi ?? - iodiuba : Belen Rodriguez partorisce dopo la vittoria dell'Italia: ecco il suo primo post su Luna Marì -