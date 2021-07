Autovettura in transito prende fuoco | intervengono i Vigili del Fuoco

Advertising

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 12'00 di oggi 13 luglio, sono intervenuti in via Campo Di Fiume a Pianodardine, per un incendio che ha interessato un'in. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo, e che hanno danneggiato una cabina elettrica una recinzione e della vegetazione limitrofa, sono state spente mettendo in sicurezza l'......pericolosa per l'utenza in. Gli operatori ponevano immediatamente in sicurezza il veicolo, regolando il traffico sopraggiungente e si accorgevano della presenza all'interno dell'...Avrebbe lanciato pietre sulle auto in transito nella via Dell'Autonomia Sarda. Un giovane di Quartu è stato arrestato dai carabinieri di Quartu e della Stazione di Flumini che lo hanno anche trovato i ...QUARTU. Lanciava sassi contro le auto in transito e appena arrivano i carabinieri li affronta con un coltello in mano. E’ accaduto questa mattina 13 luglio intorno a Quartu in viale dell’Autonomia Reg ...