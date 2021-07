Abdallah Al-Khatib | «Ho voluto restituire l’assedio di Yarmouk»

(Di mercoledì 14 luglio 2021),il più grande campo palestinese in Siria, poco lontano da Damasco. Nei mesi del, nel 2014, migliaia di persone sono rimaste intrappolate, chiuse tra i miliziani jihadisti e l’esercito di Assad, senza cibo, medicine, acqua pulita, in mezzo ai combattimenti. Fantasmi, che morivano giorno dopo giorno uccisi dalla fame, uomini ridotti a scheletri, bambini e anziani che si spegnevano senza più forza.Al-viveva nel campo e ha filmato quotidianamente dando voce alla paura, alla rabbia, all’incredulità di ciascuno, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Al -viveva nel campo e ha filmato quotidianamente dando voce alla paura, alla rabbia, all'incredulità di ciascuno, a quel lento consumarsi di una comunità. Little Palestine, ...Little Palestine (Diary of a Siege) - Un film diAl -. Una canzone d'amore per un luogo che resiste con orgoglio alle atrocità della guerra.. Documentario, Libano, Francia, Qatar, 2021. Durata 83 ...Yarmouk,il più grande campo palestinese in Siria, poco lontano da Damasco. Nei mesi dell’assedio, nel 2014, migliaia di persone sono rimaste intrappolate, chiuse tra i miliziani jihadisti e l’esercito ...