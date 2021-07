1 minuto in Borsa 13 luglio 2021 (Di martedì 13 luglio 2021) (TeleBorsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. In luce sul listino milanese il comparto media (+1,57%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto bancario (-1,20%). Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +106 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,72%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Francia, pari a 1,5%, e in Germania, dove il valore è 2,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Tele) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. In luce sul listino milanese il comparto media (+1,57%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto bancario (-1,20%). Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +106 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,72%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Francia, pari a 1,5%, e in Germania, dove il valore è 2,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 13 luglio 2021 Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.920,5 punti.

