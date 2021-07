Wimbledon 2021, Matteo Berrettini spopola in tv. Oltre 4 milioni di spettatori su TV8 e Sky! (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Auditel, questa mattina, ha regalato un dato notevole in termini di ascolti per la finale maschile di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, vinta dal serbo in quattro set. La scelta di trasmettere l’ultimo atto del terzo Slam dell’anno anche in chiaro ha dato i suoi frutti, e in maniera davvero importante. Su TV8, infatti, la finale è stata vista in media da 2.862.000 persone, per uno share del 20.7% (dato misurato nell’arco di quasi 5 ore, da 40 minuti prima dell’inizio ai momenti di poco successivi la fine). Questo ha già reso l’ultimo atto dei Championships l’evento più visto dell’intero pomeriggio ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Auditel, questa mattina, ha regalato un dato notevole in termini di ascolti per la finale maschile ditrae Novak Djokovic, vinta dal serbo in quattro set. La scelta di trasmettere l’ultimo atto del terzo Slam dell’anno anche in chiaro ha dato i suoi frutti, e in maniera davvero importante. Su TV8, infatti, la finale è stata vista in media da 2.862.000 persone, per uno share del 20.7% (dato misurato nell’arco di quasi 5 ore, da 40 minuti prima dell’inizio ai momenti di poco successivi la fine). Questo ha già reso l’ultimo atto dei Championships l’evento più visto dell’intero pomeriggio ...

