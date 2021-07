‘The Book of Vision’ di Carlo Hintermann è un film italiano letteralmente extra-ordinario (Di lunedì 12 luglio 2021) Ci si lamenta spesso del provincialismo del cinema italiano, delle trame tutte uguali, dei due-tre attori che monopolizzano tutti i ruoli, delle recitazioni femminili sempre urlate, degli stereotipi borghesi da commediola innocua o da intimismo caricaturale. Ed è comprensibile farlo. Poi, però, ogni, rarissima, volta che un regista, esordiente o affermato, prova a uscire dai canoni, a osare il sublime, ecco subito distendersi davanti ai nostri occhi una distesa di ditini alzati, di capelli spaccati in quattro, di sguardi distratti e ostentati sbadigli da snob in posa. Ecco, vi inviterei a spezzare questa sciocca routine e andare al cinema a vedere un film ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Ci si lamenta spesso del provincialismo del cinema, delle trame tutte uguali, dei due-tre attori che monopolizzano tutti i ruoli, delle recitazioni femminili sempre urlate, degli stereotipi borghesi da commediola innocua o da intimismo caricaturale. Ed è comprensibile farlo. Poi, però, ogni, rarissima, volta che un regista, esordiente o affermato, prova a uscire dai canoni, a osare il sublime, ecco subito distendersi davanti ai nostri occhi una distesa di ditini alzati, di capelli spaccati in quattro, di sguardi distratti e ostentati sbadigli da snob in posa. Ecco, vi inviterei a spezzare questa sciocca routine e andare al cinema a vedere un...

