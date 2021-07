Tennis, Novak Djokovic: “Mi considero il migliore, ma è difficile paragonare epoche diverse. Tokyo? Devo pensarci…” (Di lunedì 12 luglio 2021) Novak Djokovic continua ad aggiornare il suo personale libro dei record e raggiunge Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 titoli Slam in carriera, dopo aver vinto Wimbledon 2021. Il Tennista serbo si è imposto nell’atto conclusivo sull’italiano Matteo Berrettini per 6-7 6-4 6-4 6-3, trionfando per la sesta volta ai Championships e restando in corsa per il Grande Slam stagionale in vista degli US Open. “Mi sono sentito un po’ più nervoso del solito all’inizio del match, soprattutto nel primo set. Quando il set è finito mi sono sentito sollevato: ovviamente non ero contento di averlo perso, ma comunque sentivo il bisogno di ripartire per ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021)continua ad aggiornare il suo personale libro dei record e raggiunge Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 titoli Slam in carriera, dopo aver vinto Wimbledon 2021. Ilta serbo si è imposto nell’atto conclusivo sull’italiano Matteo Berrettini per 6-7 6-4 6-4 6-3, trionfando per la sesta volta ai Championships e restando in corsa per il Grande Slam stagionale in vista degli US Open. “Mi sono sentito un po’ più nervoso del solito all’inizio del match, soprattutto nel primo set. Quando il set è finito mi sono sentito sollevato: ovviamente non ero contento di averlo perso, ma comunque sentivo il bisogno di ripartire per ...

