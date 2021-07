Te la dò io la Via della Seta Ghiretti Iai sull’alternativa Ue

(Di lunedì 12 luglio 2021) Nove mesi per stilare una lista di “progetti evidenti e di forte impatto” in grado di creare un’alternativa europea alla Viacinese. È il tempo dato alla Commissione dai governi europei attraverso l’adozione da parte del Consiglio affari esteri delle conclusioni sul progetto “Globally Connected Europe” (Europa connessa a livello globale), pensato per contrastare l’espansionismo di Pechino, in particolare in Africa e America Latina. Termine ultimo: primavera 2022. LE CONCLUSIONI Le conclusioni, recita una nota, si basano sulla comunicazione congiunta del 2018 e sulle conclusioni del Consiglio sul tema “Collegare l’Europa e l’Asia – Elementi per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Via della

PerugiaToday

...per fornire ogni supporto in questa evenienza - ha detto inoltre Bastianini - Ricordo che abbiamo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di qualche tempo fa che individua la...... informare la gestionepesca per la sostenibilità e supportare gli sforzi per la sicurezza ... ogni veicolo può rimanere in mare fino a 12 mesi, trasmettendo dati in tempo realesatellite. I ...(Teleborsa) - "La collaborazione tra Adr ed Enav è molto stretta. Veniamo da un anno e mezzo molto difficile, ma vediamo dei segnali di ripresa. Dobbiamo mantenere la cautela dato che sul fronte della ...Aveva perso una ingente somma di denaro alle slot machine e in preda alla disperazione voleva farla finita, ma gli agenti di polizia sono riusciti a dissuaderlo dal mettere in atto ...