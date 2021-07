Suv bloccato sui binari viene travolto da un treno | lamiere ovunque | conducente ferito

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Suv bloccato

NewNotizie

Un, probabilmente una Volkswagen, è rimastosui binari dopo che le barriere del passaggio a livello si erano abbassate e, pochi istanti dopo, è stato travolto in pieno da un treno di ...... perlustrando la zona con attenzione, ha notato unparcheggiato davanti ad un passo carrabile e,... Quando gli agenti si sono qualificati, il ragazzo tentava la fuga, ma veniva subito. L'...Una telecamera di sorveglianza ha ripreso il violento schianto tra un treno di pendolari ed un’auto rimasta bloccata sui binari tra due sbarre del passaggio a livello abbassate Disastroso incidente su ...LUCERNA - Nulla si sa del movente, ma non si esclude il delitto passionale. Indagini e interrogatori sono in corso e per il momento vige la presunzione d'innocenza. Nel delitto di Emmenbrücke (LU), ne ...