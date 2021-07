Strasburgo approva la sorveglianza di massa di tutte le email (Di lunedì 12 luglio 2021) Con la scusa della pedofilia, l’Ue straccia le sue norme a tutela della privacy e consente per tre anni il controllo di massa di tutti i messaggi, i commenti e le email. Un’intelligenza artificiale controllerà tutto e in casi sospetti girerà la segnalazione agli organi di vigilanza. Critiche tutte le ong e gli specialisti di lotta alla pedofilia. Una deroga ai principi generali. Di fatto uno “strappo” che nega quei principi generali. Regalando un’altra legge a chi sogna un controllo di massa più invasivo, ancora più invasivo. Accade in Europa, che pure fino a ieri era considerata la parte più avanzata del mondo in materia ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 12 luglio 2021) Con la scusa della pedofilia, l’Ue straccia le sue norme a tutela della privacy e consente per tre anni il controllo didi tutti i messaggi, i commenti e le. Un’intelligenza artificiale controllerà tutto e in casi sospetti girerà la segnalazione agli organi di vigilanza. Critichele ong e gli specialisti di lotta alla pedofilia. Una deroga ai principi generali. Di fatto uno “strappo” che nega quei principi generali. Regalando un’altra legge a chi sogna un controllo dipiù invasivo, ancora più invasivo. Accade in Europa, che pure fino a ieri era considerata la parte più avanzata del mondo in materia ...

