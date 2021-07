Seid Visin | l’appello di papà Walter ai giovani | “Dite no alle discriminazioni”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“era un combattente. Anzi è un combattente. Uso il presente perché lui è ancora con noi. Noi proveremo, anche se non abbiamo il suo sorriso e il suo carisma, a continuare la sua battaglia contro tutti i tipi di discriminazione. Quello che voglio dirvi, cari ragazzi, è un pensiero che non vuole essere una paternale, una lezione di vita. Voi siete, intelligenti, ma a volte è facile, alla vostra età, essere coinvolti in situazioni che da soli non fareste mai. Vi prego solo una cosa: imparate a dire di no a tutto quello che può causare il male altrui o proprio”. E’ uno stralcio della riflessione di ...