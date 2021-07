Salvini condivide su Facebook il video-bufala dei tifosi italiani picchiati (Di lunedì 12 luglio 2021) Vedere un video sui social, accettare la narrazione dei fatti senza alcuna verifica, condividerlo sui propri seguitissimi canali rendendolo ancor più virale. Matteo Salvini e il suo staff ci sono riusciti ancora, anche parlando della Nazionale e della vittoria a Euro 2020. Il leader della Lega, infatti, ha pubblicato alcuni estratti video di quel che è successo negli spazi antistanti a Wembley prima del fischio d’inizio della finale Italia-Inghilterra. Le immagini mostrano delle violenze accadute realmente, ma il senatore ed ex Ministro le ha “spacciate” per accadimenti post sconfitta ai rigori dei britannici. Insomma, il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 luglio 2021) Vedere unsui social, accettare la narrazione dei fatti senza alcuna verifica,rlo sui propri seguitissimi canali rendendolo ancor più virale. Matteoe il suo staff ci sono riusciti ancora, anche parlando della Nazionale e della vittoria a Euro 2020. Il leader della Lega, infatti, ha pubblicato alcuni estrattidi quel che è successo negli spazi antistanti a Wembley prima del fischio d’inizio della finale Italia-Inghilterra. Le immagini mostrano delle violenze accadute realmente, ma il senatore ed ex Ministro le ha “spacciate” per accadimenti post sconfitta ai rigori dei britannici. Insomma, il ...

Advertising

Andry_Lazz : @matteosalvinimi l’unico che in una giornata di festa condivide immagini di violenza. Invece di farci vedere la fig… - g_scotti1612 : @flayawa @CarloCalenda ma dove ce la infili sta osservazione? ne condivide il razionale, ma non il metodo, dov'è l'… - DalpianoFabiola : 1. Se lo dice Letta è bene fare il contrario. Ha ragione Maurizio Turco il problema del PD è agire solo in funzion… - gcarlo62 : @GiovanniPaglia È la conseguenza delle due leggi sicurezza di Salvini. In Italia la DX fa le leggi che il CSX criti… - AleCiangoli : @DgSilvia Ma umanamente la Carrà era una persona generosa, e altruista, come fa a deludere!!!!! Parla lei appunto… -