Prismi | emesse 47 169 azioni a favore di Negma Group Ltd

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Prismi, società quotata all'AIM Italia e operante nel settore web e digital marketing, ha reso noto che sono state emesse 47.169 azioni ordinarie in favore di Negma Group Ltd, a seguito della richiesta di conversione parziale della prima tranche di obbligazioni ad essa riservate, che la società aveva comunicato lo scorso 8 luglio. Per effetto dell'intervenuta conversione, il capitale sociale di Prismi sarà pari a 19.098.725 euro, suddiviso in 19.098.725 azioni, di cui 18.089.550 azioni ordinarie.

Le 47.169 nuove azioni ordinarie che saranno emesse nei termini contrattuali e avranno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data dell'8 luglio 2021. Nell'ambito del periodo di sottoscrizione delle obbligazioni PRISMI 5% 2021-2023, la società attiva nel settore del web e digital marketing ha ricevuto richieste di sottoscrizione per 1.150.000 euro.