Meteo: Lombardia, domani in arrivo temporali e temperature in calo (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) - In Lombardia, il caldo di queste ore lascerà presto il posto a temperature più miti, almeno fino a mercoledì 14 luglio. Dalle prime ore del mattino di domani la regione sarà attraversata dalla profonda struttura depressionaria in arrivo dalla Francia sul Nord Italia, che porterà aria più fredda e instabile in quota. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico di Arpa Lombardia le precipitazioni saranno diffuse e interesseranno dapprima la parte più occidentale della regione, tra alta pianura e settori alpini e prealpini, per poi estendersi dalla mattinata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) - In, il caldo di queste ore lascerà presto il posto apiù miti, almeno fino a mercoledì 14 luglio. Dalle prime ore del mattino dila regione sarà attraversata dalla profonda struttura depressionaria indalla Francia sul Nord Italia, che porterà aria più fredda e instabile in quota. Secondo le previsioni del Serviziorologico di Arpale precipitazioni saranno diffuse e interesseranno dapprima la parte più occidentale della regione, tra alta pianura e settori alpini e prealpini, per poi estendersi dalla mattinata ...

