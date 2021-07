McGregor vs Poirier | la fine di un’epoca

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 12 luglio 2021) UFC 264 era l’evento più atteso e spettacolare dall’inizio della pandemia: pubblico al completo nella T-Mobile Arena di Paradise (vicino Las Vegas), la chiusura di una trilogia memorabile, la presenza del fighter che più di tutti ha aiutato la fama delle MMA. Tuttavia nell’ultimo e più importante match della serata non tutto è andato come doveva andare. Non per la proclamazione del vincitore, giusta: gli infortuni portano inevitabilmente al TKO a meno che l’incontro non sia appena iniziato, ma per la modalità in cui è giunto al termine. Andiamo con ordine:ha aperto il round in maniera estremamente aggressiva, puntando verticalmentee ...