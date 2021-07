Matteo Anastasio, ucciso durante i festeggiamenti dell'Italia: era in scooter con il nipotino (Di lunedì 12 luglio 2021) L'omicidio è avvenuto durante i caroselli per la vittoria della Nazionale a San Severo, in provincia di Foggia: il 32enne è deceduto dopo l'arrivo in ... Leggi su today (Di lunedì 12 luglio 2021) L'omicidio è avvenutoi caroselli per la vittoriaa Nazionale a San Severo, in provincia di Foggia: il 32enne è deceduto dopo l'arrivo in ...

