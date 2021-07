L’Isola dei Famosi, un’ex naufraga è in dolce attesa! (Di lunedì 12 luglio 2021) Una delle protagoniste dell’undicesima edizione de L’Isola Dei Famosi è in dolce attesa! Stiamo parlando della modella spagnola Gracia De Torres, che durante la sua permanenza nel reality si classificò quinta e strinse un forte rapporto d’amicizia con Mercedesz Henger. La Torres è sposata da tre anni con Daniele Sandri, i due hanno coronato il loro sogno con una cerimonia in Andalusia il 2 agosto del 2018. La modella ha voluto celebrare la lieta notizia attraverso un dolcissimo post sul suo profilo Instagram: ??Summer 2020 VS ??Summer 2021 ?Non sono mai stata così felice dei miei cambiamenti . Ho iniziato quest’anno con ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 luglio 2021) Una delle protagoniste dell’undicesima edizione deDeiè inStiamo parlando della modella spagnola Gracia De Torres, che durante la sua permanenza nel reality si classificò quinta e strinse un forte rapporto d’amicizia con Mercedesz Henger. La Torres è sposata da tre anni con Daniele Sandri, i due hanno coronato il loro sogno con una cerimonia in Andalusia il 2 agosto del 2018. La modella ha voluto celebrare la lieta notizia attraverso un dolcissimo post sul suo profilo Instagram: ??Summer 2020 VS ??Summer 2021 ?Non sono mai stata così felice dei miei cambiamenti . Ho iniziato quest’anno con ...

Advertising

IsaeChia : L’Isola dei Famosi, un’ex naufraga è in dolce attesa: ecco il suo tenero annuncio sui social! #Isola - weakfortaemin : RT @LIXS0LAR: le autorità comuniste incolpano l’embargo statunitense della maggior parte dei loro problemi, comprese le difficoltà nell'ac… - adolar41744618 : @Gigadesires è pronto per l'isola dei famosi - LScampia : RT @M_RSezione: Polonia: 11 volontari @iamCARITAS sull’isola greca di Lesbos in aiuto dei #migranti - Si occuperanno della distribuzione di… - chiarabertazzo4 : E comunque io ho festeggiato così tanto solo quando @tommaso_zorzi ha vinto il gf e @simone_paciello l’isola dei famosi. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Isola dei Famosi, “Afferrata per i fianchi, mi sono sentita molestata": il racconto shock di Miryea Stabile ComingSoon.it