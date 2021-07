Lello Arena: "Troisi, il mio più caro amico. Ci litigai, ma facemmo pace. Ho il rammarico di averlo lasciato solo" (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ho fatto le magistrali e siccome il problema era trovare lavoro, dopo qualche mese di inutili domande a vari istituti scolastici, mi recai un po’ incacchiato al provveditorato e dissi: scusate, ci diplomiamo maestri e poi non troviamo posto nemmeno come supplenti”. Comincia così la lunga intervista che Lello Arena concede al Corriere della Sera. Un racconto pieno di vita e di aneddoti, fra i quali il suo esordio come maestro di un circo itinerante, dove ben presto si ritrova a fare anche sketch negli intervalli.. “Avevo davvero bisogno di portare i soldi a casa e, per dare un senso alla mia idea di didattica, mi sono messo all’opera. D’altronde il mondo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ho fatto le magistrali e siccome il problema era trovare lavoro, dopo qualche mese di inutili domande a vari istituti scolastici, mi recai un po’ incacchiato al provveditorato e dissi: scusate, ci diplomiamo maestri e poi non troviamo posto nemmeno come supplenti”. Comincia così la lunga intervista checoncede al Corriere della Sera. Un racconto pieno di vita e di aneddoti, fra i quali il suo esordio come maestro di un circo itinerante, dove ben presto si ritrova a fare anche sketch negli intervalli.. “Avevo davvero bisogno di portare i soldi a casa e, per dare un senso alla mia idea di didattica, mi sono messo all’opera. D’altronde il mondo ...

