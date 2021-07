Le Iene | dopo l’addio di Alessia Marcuzzi potrebbe arrivare Elodie

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 luglio 2021) Grandi novità a Mediaset che vedrà un volto nuovo alla conduzione, quello di. È già stato annunciato il palinsesto della stagione autunnale, e una delle trasmissioni più amate dal pubblico, Le, è stata riconfermata. Il programma andrà in onda per tutto l’anno su Italia 1, ma con diversi cambiamenti. Uno dei più importanti riguarda sicuramente i conduttori.ha infatti lasciato Mediaset25 anni di attività, e nel suo futuro ci sarebbero già in serbo nuovi progetti: secondo quanto riportato dal settimana Chi pare che la presentatrice sia in trattativa con il gruppo editoriale ...