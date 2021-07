Le fasce più giovani potrebbero veicolare nuove ondate di Covid (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Le prossime ondate di Covid-19 potrebbero essere veicolate principalmente dalle fasce più giovani della popolazione. Questo, in estrema sintesi, è l'argomento di un approfondimento pubblicato sulla rivista Nature, in cui si riportano le opinioni di diversi esperti ed epidemiologi che hanno valutato la possibilità che il nuovo coronavirus diventi una malattia a maggiore circolazione tra i più giovani. In Israele, si legge nell'articolo, dove la popolazione è stata vaccinata per oltre l'85 per cento, si registra ora un'impennata di casi tra gli adolescenti. "Questa diversa tendenza ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Le prossimedi-19essere veicolate principalmente dallepiùdella popolazione. Questo, in estrema sintesi, è l'argomento di un approfondimento pubblicato sulla rivista Nature, in cui si riportano le opinioni di diversi esperti ed epidemiologi che hanno valutato la possibilità che il nuovo coronavirus diventi una malattia a maggiore circolazione tra i più. In Israele, si legge nell'articolo, dove la popolazione è stata vaccinata per oltre l'85 per cento, si registra ora un'impennata di casi tra gli adolescenti. "Questa diversa tendenza ...

