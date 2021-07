Lavoro | sottoscritto rinnovo contratto UnionAlimentari Confapi

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) –hacon le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil l’accordo diper l’adeguamento per gli anni 2020-2024 del Ccnl dei lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare, scaduto il 30 giugno 2020. L’incontro si è svolto nella sede diin un clima di confronto positivo, anche se in un momento storico difficile e senza precedenti. L’intesa sarà in vigore fino a ottobre 2024. Oltre ad un incremento pari a 119 euro (sul parametro medio) nell’arco dei 52 mesi di vigenza, che graverà maggiormente sulle aziende nel corso ...

