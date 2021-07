La frase di Southgate da ridere | Rigori? In allenamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : frase Southgate

il Giornale

Ammissione di colpa Al termine del match Garysi è presentato in conferenza stampa per spiegare come abbia scelto lui i rigoristi: "Abbiamo fatto questi cambi perché li avevamo già ...... come dimostrato dache verso il finale fa entrare tutti i presunti rigoristi. ... L'Europeo ed italiano, e nonostante il pronostico di Boris Johnson, lapiù adatta in questo momento è ' ...L'azienda britannica aveva ideato due francobolli prima della finale di Wembley postando la foto di un pallone impacchettato con la scritta "home" ..."La responsabilità è solo mia, ho scelto io i rigoristi", questo il commento amaro del ct inglese Southgate che ha solo accarezzato il sogno di poter vincere Euro 2020 ...