La denuncia dei negozianti: “Galleria Umberto è un orinatoio, così non si riparte” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto‘La Galleria Umberto e’ un orinatoio’ e’ questa, senza mezzi termini, la denuncia di alcuni commercianti che hanno le loro attività a ridosso delle uscite della salotto di Napoli, su via San Carlo. ”Uno scempio in piena vista – dice Antonio Esposito uno dei commercianti che gestisce a pochi metri una pizzeria ed un negozio di prodotti tipici – e da queste enormi macchie che ormai hanno annerito marmi della Galleria si propagano miasmi che arrivano a rendere l’aria irrespirabile”. “Il caldo degli ultimi giorni ha accentuato il disagio – aggiunge il gestore di una tabaccheria ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Lae’ un’ e’ questa, senza mezzi termini, ladi alcuni commercianti che hanno le loro attività a ridosso delle uscite della salotto di Napoli, su via San Carlo. ”Uno scempio in piena vista – dice Antonio Esposito uno dei commercianti che gestisce a pochi metri una pizzeria ed un negozio di prodotti tipici – e da queste enormi macchie che ormai hanno annerito marmi dellasi propagano miasmi che arrivano a rendere l’aria irrespirabile”. “Il caldo degli ultimi giorni ha accentuato il disagio – aggiunge il gestore di una tabaccheria ...

Advertising

fattoquotidiano : Il Gip del Tribunale di Napoli, Giovanni Vinciguerra, ha archiviato la mia denuncia nei confronti dei tre dipendent… - cla_cominardi : Nel 1986 #RaffaellaCarrà portò in Rai la denuncia dei metalmeccanici sfruttati nelle ferriere del presidente di Con… - Gazzettino : Studenti in #quarantena a #malta, la denuncia dei genitori: «Lasciati senza cibo e acqua» - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Napoli, galleria Umberto trasformata in orinatoio: la denuncia dei commercianti - anteprima24 : ** La denuncia dei negozianti: 'Galleria Umberto è un orinatoio, così non si riparte' ** -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia dei Roma, tifoso all'Altare della Patria: militare lo blocca con il mitra Ma viene subito fermato da uno dei militari in servizio, a turno, 24 ore al giorno per la guardia d'... Il giovane viene portato in commissariato per la denuncia e l'identificazione. E dopo la tensione ...

'Europa 33' di Georges Simenon Ma comunque, anche dopo la denuncia di Gide, l'Unione Sovietica è stata a lungo meta di ... scrive Hollander che "se si dovesse fare una classifica dei vari gruppi di turisti politici in base al loro ...

Napoli, galleria Umberto trasformata in orinatoio: la denuncia dei commercianti ilmattino.it Terni, servizi infanzia: turnazioni non pagate e riduzione degli stipendi, Uil e Cgil si mobilitano «Da comunicazioni informali ricevute da alcune lavoratrici dei servizi educativi del Comune di Terni la Fp Cgil è venuta a conoscenza del fatto che non sono state comunicate al competente ufficio comu ...

Diplo citato in giudizio: causa contro il produttore e dj (che nega le accuse) Diplo citato in giudizio da una donna: ecco cosa è successo, le accuse nei confronti del dj e produttore (che smentisce tutto) ...

Ma viene subito fermato da unomilitari in servizio, a turno, 24 ore al giorno per la guardia d'... Il giovane viene portato in commissariato per lae l'identificazione. E dopo la tensione ...Ma comunque, anche dopo ladi Gide, l'Unione Sovietica è stata a lungo meta di ... scrive Hollander che "se si dovesse fare una classificavari gruppi di turisti politici in base al loro ...«Da comunicazioni informali ricevute da alcune lavoratrici dei servizi educativi del Comune di Terni la Fp Cgil è venuta a conoscenza del fatto che non sono state comunicate al competente ufficio comu ...Diplo citato in giudizio da una donna: ecco cosa è successo, le accuse nei confronti del dj e produttore (che smentisce tutto) ...