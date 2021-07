Italia campione d’Europa | una notte di festeggiamenti anche a Napoli

Leggi su 2anews

(Di lunedì 12 luglio 2021)diper la vittoria dell’a Euro 2020. Gioia doppia per una squadra con una forte presenza di napoletani (come Donnarumma, Immobile e Insigne). Al momento del rigore parato da Donnarumma a Saka, è scoppiatala grande festa per l’dopo 53 anni. Il trionfo degli azzurri