'Io volevo tirare il rigore, ma Southgate...': Grealish e il retroscena dei penalty inglesi (Di lunedì 12 luglio 2021) Roy Keane lo ha criticato per non essersi presentato a battere uno dei cinque rigori contro l'Italia in finale. Ma Jack Grealish, a quanto pare, uno lo avrebbe anche tirato volentieri. "Io lo volevo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) Roy Keane lo ha criticato per non essersi presentato a battere uno dei cinque rigori contro l'Italia in finale. Ma Jack, a quanto pare, uno lo avrebbe anche tirato volentieri. "Io lo...

Advertising

Nanoalto : RT @fanpage: Uno dei calciatori inglesi più criticati per non essersi presentato dal dischetto ha deciso di raccontare la sua verità #campi… - SCatldo : RT @fanpage: Uno dei calciatori inglesi più criticati per non essersi presentato dal dischetto ha deciso di raccontare la sua verità #campi… - fanpage : Uno dei calciatori inglesi più criticati per non essersi presentato dal dischetto ha deciso di raccontare la sua ve… - genovesergio76 : RT @Gazzetta_it: 'Io volevo tirare il rigore, ma Southgate...': Grealish e il retroscena dei penalty inglesi #ItaliaInghilterra #itscomingr… - sportli26181512 : 'Io volevo tirare il rigore, ma Southgate...': Grealish e il retroscena dei penalty inglesi: 'Io volevo tirare il r… -