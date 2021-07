iMac di nuova generazione | display oltre i 27? e processore M2X | BloombergHDblog it

(Di lunedì 12 luglio 2021) Novità in arrivo in casa Apple.Read More L'articolodii 27? eM2X.it proviene da HelpMeTech.

Attualmente, i prezzi per l'Italia degli27' 2020 partono da 2.199 euro. Il prossimo'grande' (che potrebbe superare i 30' di diagonale) dovrebbe avere lo stesso design del modello da 24 in ...I prossimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici potrebbero integrare unafotocamera FaceTime con risoluzione 1080p , simile a quella che Apple ha già utilizzato per il nuovoM1 da 24 pollici . Attualmente, ricordiamo, sia il MacBook Air che il Pro da 13 pollici ...Dopo iMac da 24 pollici con processore M1, Apple starebbe anche riprogettando una versione da 27 pollici che andrà a sostituire l'attuale modello con processore Intel. Secondo quanto affermato da Mark ...Per festeggiare la vittoria dell'Italia ad Euro 2020, MediaWorld ha lanciato la promozione Sconto Subito, con sconti fino a 300€ per poco tempo.