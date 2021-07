Il principe William dopo la sconfitta inglese | ' Cuore a pezzi ma a testa alta' - Sui social virale la faccia di George

Advertising

CdGherardesca : Oddio che orrore a Wembley c’é il principe William con quell’arrampicatrice pariolina di sua moglie ?? Dobbiamo ASSOLUTAMENTE vincere. ???? - namelessb1tch : RT @awkmen: gli inglesi hanno perso questi europei come il principe william perde i capelli - faeryqveen : RT @lovingmariska: il principe william come sta? suo figlio? stanno ancora ridendo o al figlio stanno già cadendo i primi capelli? - macfaddish : RT @DebAttanasio: Che brutta lezione di vita hanno dato il principe William e Kate Middleton a loro figlio, lasciando lo stadio prima della… - miguel_mc1975 : RT @Zziagenio78: Regina Elisabetta:'La coppa tornerà a casa' Principe William:'La coppa tornerà a casa' Boris Johnson:'La coppa tornerà a c… -

Ultime Notizie dalla rete : principe William

E' toccato ale a Kate Middleton spiegargli che, nella vita, bisogna anche saper perdere . Euro 2020: il tweet dell'astronauta Parmitano Qualche polemica, invece, per il tweet dell'...Londra , 12 luglio 2021 - Una finale che "spezza il cuore". Così il, presidente d'onore della Federcalcio inglese e secondo in linea di successione al trono britannico, commenta desolato la sconfitta in casa dell'Inghilterra a Wembley nella finale ...L'Italia festeggia in strada e sui social la vittoria ad Euro 2020, migliaia di scozzesi diventano italiani, Mancini diventa la Regina Elisabetta e il principino George piange mentre Federico Chiesa c ...Londra (Regno Unito), 12 luglio 2021 - Una finale che "spezza il cuore". Così il principe William, presidente d'onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britanni ...