Il dl Sostegni bis verso una doppia fiducia a Camera e Senato (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Sembra ormai certo che il governo porrà la questione di fiducia alla Camera sul decreto Sostegni bis. E non è escluso che il via libera definitivo al provvedimento avverrà con ricorso alla fiducia anche al Senato. I tempi, infatti, sono strettissimi: il decreto va convertito in legge entro il 24 luglio, e deve ancora essere approvato in prima lettura, evitando poi qualsiasi modifica nel passaggio al Senato. L'indiscrezione sulla fiducia circola nel palazzo già dal momento del via libera al provvedimento da parte della commissione Bilancio, ma oggi - anche alla luce ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Sembra ormai certo che il governo porrà la questione diallasul decretobis. E non è escluso che il via libera definitivo al provvedimento avverrà con ricorso allaanche al. I tempi, infatti, sono strettissimi: il decreto va convertito in legge entro il 24 luglio, e deve ancora essere approvato in prima lettura, evitando poi qualsiasi modifica nel passaggio al. L'indiscrezione sullacircola nel palazzo già dal momento del via libera al provvedimento da parte della commissione Bilancio, ma oggi - anche alla luce ...

