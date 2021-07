I volti delusi di William, Kate e George valgono tutto (Di lunedì 12 luglio 2021) Fermo immagine di una delusione. I volti di William, Kate e George esprimono meglio di qualunque altra cosa la tristezza di un’intera nazione per la sconfitta dell’Inghilterra. La Nazionale britannica, Paese ospitante dell’Europei 2020, è stato battuta ai rigori dall’Italia, vedendo infrangersi i sogni di vittoria proprio nello stadio di Wembley, tempio del calcio inglese. Prima della finale, proprio il Principe William aveva voluto inviare un video di auguri al team inglese, dicendosi orgoglioso dei risultati raggiunti. “Non posso credere che stia succedendo. E’ tutto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Fermo immagine di unaone. Idiesprimono meglio di qualunque altra cosa la tristezza di un’intera nazione per la sconfitta dell’Inghilterra. La Nazionale britannica, Paese ospitante dell’Europei 2020, è stato battuta ai rigori dall’Italia, vedendo infrangersi i sogni di vittoria proprio nello stadio di Wembley, tempio del calcio inglese. Prima della finale, proprio il Principeaveva voluto inviare un video di auguri al team inglese, dicendosi orgoglioso dei risultati raggiunti. “Non posso credere che stia succedendo. E’...

Advertising

LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: I volti delusi di William, Kate e George valgono tutto - peppe844 : RT @HuffPostItalia: I volti delusi di William, Kate e George valgono tutto - HuffPostItalia : I volti delusi di William, Kate e George valgono tutto - luigicarollo : #Euro2020Final #ItaliaInghilterra guardando i loro volti così delusi in fondo un po’ mi dispiace per gli ingl… BUAH… - zonwu : Vi prego, fate che ci siano volti delusi quando vedranno per la prima volta il marito o la moglie. Mi piace vedere… -