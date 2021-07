Formula 1 | Hamilton | “Lasciate in pace Bottas e smettetela di parlare dei suoi rapporti con il team”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il sette volte campione del mondo di1, Lewis, si schiera in difesa del compagno di squadra Valtteri. Stando a quanto riportato dal sito tedesco ‘Motorsport-Total.com’, il britannico ha voluto difendere il finlandese dopo le frecciatine delle ultime settimane: “Io e Valtteri negli anni abbiamo costruito un rapporto molto solido e proprio il fatto di conoscerci così a fondo ci rende ottimi compagni di squadra. Non sto dicendo nulla di nuovo e anzi, aggiungo una cosa: mi sento di dire che attualmente siamo la coppia meglio assortita in1 da un punto di vista degli equilibri all’interno della ...

