Europei | sindaco Vizzolo | ‘orgogliosi del mito Acerbi | pronta benemerenza’

(Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) – “è cresciuto qui, era molto amico di uno dei miei figli, qui è un po’ ilperché sia per i suoi coetanei che per i ragazzi nati dopo è quello che ce l’ha fatta. Si merita questa vittoria perché è una persona seria e onesta che si impegna, anche la sua battaglia contro la malattia è stata coraggiosa. Noi siamo orgogliosi di lui e sicuramente quando farò le Benemerenze ad ottobre ci sarà anche lui, riconosceremo i suoi importanti meriti sportivi”. Lo spiega all’Adnkronos, Luisa Salvatori sindaca del Comune diPredabissi dove Francescoè nato. L'articolo proviene da ...

...di riversarsi in serata nelle piazze e nelle strade per la vittoria degli Azzurri agli. Ben ... il presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Loredana Capone, ildi Catania, Salvo ...... lavoro, volontariato, sport e progetti. Il servizio, che affianca gli altri canali ...nella necessità di moltiplicare i canali attraverso cui informare i nostri cittadini - spiega il, ..."Grazie Leonardo, ti aspettiamo a Foligno, come avevamo già promesso, per tributarti il doveroso e meritato tributo": il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini si rivolge così a Leonardo Spinazzola, neo ...Un ragazzo di Foligno, che ha stretto ed alzato al cielo la Coppa, arrivando sino al palco, sul tetto d'Europa, con le stampelle, sostenuto dalla sua squadra, ha proseguito il sindaco. Anche ...