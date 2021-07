Europei: Luca Parmitano esulta al gol inglese, si scatena l'ira... spaziale del web (Di lunedì 12 luglio 2021) Un diluvio di polemiche ha sommerso l’astronauta dell’Esa Luca Parmitano dopo un tweet in cui si è, sportivamente, congratulato per il gol inglese di Shaw . «Che gol stupefacente, ben fatto,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 luglio 2021) Un diluvio di polemiche ha sommerso l’astronauta dell’Esadopo un tweet in cui si è, sportivamente, congratulato per il goldi Shaw . «Che gol stupefacente, ben fatto,...

Advertising

cyrusmiile : RT @ellev___: golden globe per la pausini, vittoria all’eurovision, incassi spettacolari per ‘Luca’ e vittoria agli europei di calcio, this… - Luca_Monta_ : Doppietta Eurovision - Europei di calcio nello stesso anno: ???? 2021 Fine. #ItsComingRome #ItaliaInghilterra - becca_28_ : RT @Rosa244444: -Eurovision -Europei -Louis aggiunge una data in più solo in Italia (per l’evento più grande dopo San Siro 2014) -Film Luca… - luca_scarozza : Io comunque ho adorato questo clima di normalità che gli europei ci hanno dato #EURO2020 #itsnotcominghome… - GazzettaDelSud : ???? ???? Un diluvio di polemiche ha sommerso l’astronauta dell’Esa Luca Parmitano dopo un tweet in cui si, sportivamen… -