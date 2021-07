Draghi agli azzurri | “Ora siete nella storia”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) – “”. Il premier Marioriceve a Palazzo Chigi la Nazionale campione d’Europa, Matteo Berrettini e glini della Nazionale Under 23 di atletica leggera. “I vostri successi sono stati straordinari. La Nazionale di calcio ha vinto gli Europei dopo oltre 50 anni, Matteo Berrettini primo italiano in finale a Wimbledon in quasi un secolo e mezzo di, la squadra under 23 di atletica leggera è stata prima nel medereeuropei, per la prima volta in 13 edizioni. Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, ...