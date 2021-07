Dolomiti: In Val Badia trionfo della Land Art (Di lunedì 12 luglio 2021) La 5° edizione di SMACH - la Biennale internazionale di Land Art delle Dolomiti apre al pubblico in Val Badia . Le 10 opere vincitrici del concorso saranno esposte fino al 12 settembre 2021. Le opere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) La 5° edizione di SMACH - la Biennale internazionale diArt delleapre al pubblico in Val. Le 10 opere vincitrici del concorso saranno esposte fino al 12 settembre 2021. Le opere ...

laurap1975 : Una perla “A un passo dal cielo '. Il Lago di Braies, a pochi chilometri da San Candido, deve la sua fama alla sua… - FZanolli : @flapox Un piccolo lago nel Parco delle Dolomiti Bellunesi. Il Lago della Stua in Val Canzoi... - makiri_musica : RT @Findus_pd: Siamo arrivati in Val di Fassa?????? #valdifassa #trentino #grupposella #dolomiti - Findus_pd : Siamo arrivati in Val di Fassa?????? #valdifassa #trentino #grupposella #dolomiti - Quellasospesa : @bzmatteo72 Dolomiti. Val di Fiemme -

Ultime Notizie dalla rete : Dolomiti Val Dolomiti: In Val Badia trionfo della Land Art Le opere sono installate in location incontaminate della Val Badia , nelle Dolomiti, patrimonio dell'Unesco. La manifestazione vuole mettere in contatto, attraverso la disciplina artistica della Land ...

Hannspree riforesta la Val di Fiemme La tempesta Vaia si è abbattuta la sera del 29 ottobre 2018 su un'area molto vasta delle Dolomiti Orientali dove ha sradicato più di 2 milioni di piante nella sola Val di Fiemme. Per ripristinare ...

Dolomiti: In Val Badia trionfo della Land Art TGCOM Hannspree riforesta la Val di Fiemme Grazie al progetto Plant a Tree with HANNspree migliaia di giovani piante autoctone troveranno dimora nel 2021 nella Val di Fiemme ...

Dolomiti: In Val Badia trionfo della Land Art Si inaugura il 10 luglio la quinta edizione di SMACH, Biennale internazionale di Land Art. Aperta fino al 12 settembre ...

