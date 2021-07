Covid oggi VdA, 2 contagi: bollettino 12 luglio (Di lunedì 12 luglio 2021) Nelle ultime 72 ore in Valle d’Aosta sono stati rilevati due nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 502 persone sottoposte a tampone. I contagiati attuali sono 22 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. Tre i guariti. I morti dall’inizio della pandemia restano 473. Sono i dati del bollettino diffuso dalla Regione Valle d’Aosta in base ai dati dell’Usl. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Nelle ultime 72 ore in Valle d’Aosta sono stati rilevati due nuovi casi positivi al-19 a fronte di 502 persone sottoposte a tampone. Iati attuali sono 22 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. Tre i guariti. I morti dall’inizio della pandemia restano 473. Sono i dati deldiffuso dalla Regione Valle d’Aosta in base ai dati dell’Usl. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

