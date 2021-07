Arezzo: incendio sull’Alpe di Poti. In fiamme i ripetitori (Di lunedì 12 luglio 2021) Poco prima delle 17.00 di oggi, 12 luglio 2021, una colonna di fumo si è alzata dalla cima dell'Alpe di Poti, nel comune di Arezzo. A causa del forte vento il fuoco si è rapidamente propagato nella pineta che ricopre il monte andando ad interessare anche i numerosi ripetitori presenti in zona L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 luglio 2021) Poco prima delle 17.00 di oggi, 12 luglio 2021, una colonna di fumo si è alzata dalla cima dell'Alpe di, nel comune di. A causa del forte vento il fuoco si è rapidamente propagato nella pineta che ricopre il monte andando ad interessare anche i numerosipresenti in zona L'articolo proviene da Firenze Post.

Arezzo, incendio dell'Alpe di Poti: in fiamme i ripetitori Corriere Fiorentino Incendio sulla cima dell'Alpe di Poti, in fiamme i ripetitori Poco prima delle 17.00, una colonna di fumo si è alzata dalla cima dell'Alpe di Poti nel comune di Arezzo. A causa del forte vento il fuoco si è rapidamente propagato nella pineta che ricopre il monte ...

