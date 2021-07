Altro che fair play, fischiato pure l’inno: fine ingloriosa del “mitico” calcio inglese (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – E così crollò il mito del calcio inglese. Non quello giocato, intendiamoci. Quello ha comunque un suo fascino, una sua storia, una sua importanza. Merita rispetto a prescindere dal fatto che da italiani siamo orgogliosi del nostro, di calcio. A crollare è il mito costruito negli ultimi anni, fuori dall’Inghilterra forse più che in Inghilterra. Assemblato con mielosi mattoncini denominati fair play, stadi per famiglie, multietnicità, rispetto per l’Altro da sé. E’ bastata una serata per dimostrare che era tutto farlocco. Altro che fair ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – E così crollò il mito del. Non quello giocato, intendiamoci. Quello ha comunque un suo fascino, una sua storia, una sua importanza. Merita rispetto a prescindere dal fatto che da italiani siamo orgogliosi del nostro, di. A crollare è il mito costruito negli ultimi anni, fuori dall’Inghilterra forse più che in Inghilterra. Assemblato con mielosi mattoncini denominati, stadi per famiglie, multietnicità, rispetto per l’da sé. E’ bastata una serata per dimostrare che era tutto farlocco.che...

Advertising

davidefaraone : Via il reddito grillino che non funziona per finanziare, con gli stessi soldi, due misure distinte: l’assistenza al… - BentivogliMarco : i fondi di bottiglia dell'antiscienza populista sono tutt'altro che smaltiti. Per questo la politica ha paura di pe… - ZZiliani : Come ha appena detto #Mourinho: quando si fanno paragoni, evitare quelli che suonano come bestemmie. (Lui, poi nes… - Fallin_Flower__ : RT @SHIBALOVERR: Funfact: noi credevamo che ci fosse ancora un altro rigore e ci abbiamo messo tantissimo a capire di aver vinto - ChrisFentyM : @officialmaz Vai a guardare chi ha segnato nel torneo e pre torneo. Dai su. Che forse sfugge a te e a qualcun altro… -