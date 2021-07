Al via i lavori a via Sturzo: “Garantire maggiore sicurezza per i residenti” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Stamani alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore ai lavori Pubblici Mario Pasquariello si sono avviati i lavori di sistemazione della strada collegante l’area dello stadio “Vigorito a via Luigi Sturzo in direzione località Maccabei. I lavori proseguiranno fino all’altezza della Chiesa dell’Immacolata, ovvero al km 0,61 della Strada Provinciale 9. I residenti nell’area, che in tempi recenti è stata fortemente urbanizzata, richiedevano da tempo un intervento innanzitutto a tutela della loro personale incolumità: di conseguenza, il comune ha deciso di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Stamani alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore aiPubblici Mario Pasquariello si sono avviati idi sistemazione della strada collegante l’area dello stadio “Vigorito a via Luigiin direzione località Maccabei. Iproseguiranno fino all’altezza della Chiesa dell’Immacolata, ovvero al km 0,61 della Strada Provinciale 9. Inell’area, che in tempi recenti è stata fortemente urbanizzata, richiedevano da tempo un intervento innanzitutto a tutela della loro personale incolumità: di conseguenza, il comune ha deciso di ...

virginiaraggi : Il quartiere di Bravetta, nel quadrante ovest della città molto presto avrà un nuovo mercato rionale. Sono iniziati… - ottopagine : Benevento. Via libera lavori ripristino della strada a servizio del 'Buonvento' #Benevento - Filippo_Magnani : RT @ComuneMI: Piazza Castello è pronta a cambiare volto e a rafforzare la propria identità di piazza pedonale e verde, luogo dedicato alla… - IsraelinItaly : Al via i lavori per la Missione Spaziale #Beresheet 2 ???? La @TeamSpaceIL ???? prevede il lancio della #missione e il… - anteprima24 : ** Al via i #Lavori a via Sturzo: 'Garantire maggiore #Sicurezza per i residenti' ** -

Ultime Notizie dalla rete : via lavori 51#Palermoovimento. Bloc - News della contronarrazione sociale ... stupri ed impone i lavori forzati ai migranti mercoledì 14 ore 17:00 - presidio di fronte la Prefettura (via Cavour) " Comunicato Rete Manifesto di Palermo sulle migrazioni , Mediterranea Saving ...

Continua la metanizzazione dell'Argentario Le vie interessate dalla trasformazione sono state: Via Tramontana, via Libeccio, Via Ponente per un totale di circa 100 famiglie. Dopo la sospensione dei lavori durante periodo estivo, i cantieri ...

Al via lavori per realizzazione auditorium a Sciacca Quotidiano di Sicilia Agrigento, al via recupero di Villa Arancio Continua senza sosta il recupero degli spazi verdi ad Agrigento. Stamattina ruspe a lavoro per il rifacimento della pavimentazione di ...

Tassa digitale, slitta l’iniziativa della Commissione UE per “focalizzarsi sull’obiettivo” del regime fiscale minimo globale div style="font-size: 17px"> ... stupri ed impone iforzati ai migranti mercoledì 14 ore 17:00 - presidio di fronte la Prefettura (Cavour) " Comunicato Rete Manifesto di Palermo sulle migrazioni , Mediterranea Saving ...Le vie interessate dalla trasformazione sono state:Tramontana,Libeccio,Ponente per un totale di circa 100 famiglie. Dopo la sospensione deidurante periodo estivo, i cantieri ...Continua senza sosta il recupero degli spazi verdi ad Agrigento. Stamattina ruspe a lavoro per il rifacimento della pavimentazione di ...div style="font-size: 17px"> Bruxelles – C’è una sorta di ironia celata nel via libera dato dalle ... È atteso nei prossimi mesi il lavoro a ritmi serrati sui dettagli tecnici ...