Agguato mortale a San Severo Foggia | gravissimo il nipotino del 42enne ucciso

(Di lunedì 12 luglio 2021) È ricoverato in rianimazione al Policlinico Riuniti diil bambino di sei anni rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola all’addome durante l'omicidio di Matteo Anastasio, il pregiudicato,...

Advertising

antennasud_13 : San Severo | Agguato mortale in pieno centro - TelevideoRai101 : Foggia, agguato mortale. Ferito bambino - Yogaolic : #Mantova “Il sangue si paga col sangue': aria di vendetta sull’agguato mortale - Giorno_Mantova : 'Il sangue si paga col sangue': aria di vendetta sull’agguato mortale -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato mortale

Al momento dell'il bambino era a bordo dello scooter guidato dallo zio.10.30 Foggia,. Ferito bambino E'stato ucciso con alcuni colpi di pistola che l'avrebbero raggiunto al torace e al collo Matteo Anastasio, di 42 anni, l'uomo con precedenti per droga ucciso la notte ...Da NorbaOnline Lo scooter con a bordo Matteo Anastasio che cade dopo l’agguato mortale, una donna vestita di bianco che scappa via dopo i colpi esplosi (si tratta della moglie della vittima), la gente ...San Severo, 12/07/2021 –(norbaonline) Lo scooter con a bordo Matteo Anastasio che cade dopo l’agguato mortale, una donna vestita di bianco che scappa via dopo i colpi esplosi (si tratta della moglie d ...