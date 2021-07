Von der Leyen e Sassoli a Fossoli commemorano strage nazista

(Di domenica 11 luglio 2021) Ursula von dere David, presidenti rispettivamente di Commissione e Parlamento europeo, sono in visita al Campo di, nei pressi di Carpi, in provincia di Modena per la ...

Roma, 11 lug 10:10 - La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, e il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, sono oggi in visita...UrsulaLeyen e David Sassoli, presidenti rispettivamente di Commissione e Parlamento europeo, sono in visita al Campo di Fossoli, nei pressi di Carpi, in provincia di Modena per la commemorazione del ...Sono stati circa 5.000 gli internati politici e razziali che passarono da Fossoli per poi finire nei campi di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Flossenburg e Ravensbrück. Tra questi ...La giornata di oggi ricorda una ricorrenza tragica dei 67 martiri del Poligono di tiro e anche l’idea di Europa» Prima visita ufficiale insieme in Italia, quella di stamattina, a Fossoli e a Carpi, pe ...