Tour de France 2021 | la classifica generale aggiornata dopo la 15^ tappa | Pogacar ancora in giallo

Delda1980 : Pogacar vincerebbe questo #TDF2021 anche su una gamba sola (e senza squadra, che infatti negli ultimi 50 km non ha… - sportface2016 : #TourDeFrance2021, le classifiche delle maglie aggiornate dopo la 15^ tappa: #Pogacar ancora in giallo - MasterblogBo : ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) (ITALPRESS) – Sepp Kuss vince la quindicesima tappa del Tour de France 2021, la Ceret-An… - Giorgiovsb : RT @sportface2016: #TourDeFrance2021, classifica e ordine di arrivo 15^ tappa: vince #Kuss davanti a #Valverde - OA_Sport : Sepp Kuss vince ad Andorra e fa esultare nuovamente gli Stati Uniti dopo 10 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Sepp Kuss (Jumbo Visma) ha vinto in solitaria la 15/ma tappa delde, da Ceret ad Andorra la Vecchia. Sulle montagne dei Pirenei il corridore statunitense di 26 anni, ha preceduto Alejandro Valverde di 24". Kuss torna alla vittoria dopo circa un anno. L'...17.48de: Kuss vince per distacco L'americano Sepp Kuss vince per distacco la 15.ma tappa (Céret - Andorra,191km) Alle sue spalle,distaccato di 23",Valverde. Completa il podio Poels (a 1'13") Lo ...OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell'arco degli anni la nostra ...La classifica generale aggiornata dopo la 15^ tappa del Tour de France 2021. Dopo la vittoria di Sepp Kuss sugli oltre 190 km da Céret ad Andorra La Vella, non cambia la maglia gialla, che rimane a ...