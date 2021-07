Tennis: Djokovic re a Wimbledon per la sesta volta, non basta un grande Berrettini (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – Non è bastato il cuore e la spinta di tutta l’Italia sportiva a Matteo Berrettini. In una domenica speciale per lo sport italiano, in cui Londra è l’epicentro del mondo fra Tennis e calcio, il 25enne romano non è riuscito nell’impresa di essere il primo italiano nella storia ad alzare il trofeo di Wimbledon: nella sua prima finale Slam in carriera il giocatore azzurro, numero 9 del ranking e 7 del seeding, ha ceduto con il punteggio di 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3, in tre ore e 23 minuti, a Novak Djokovic. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – Non èto il cuore e la spinta di tutta l’Italia sportiva a Matteo. In una domenica speciale per lo sport italiano, in cui Londra è l’epicentro del mondo frae calcio, il 25enne romano non è riuscito nell’impresa di essere il primo italiano nella storia ad alzare il trofeo di: nella sua prima finale Slam in carriera il giocatore azzurro, numero 9 del ranking e 7 del seeding, ha ceduto con il punteggio di 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3, in tre ore e 23 minuti, a Novak. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - matteorenzi : Ciò che ha fatto Matteo Berrettini è comunque ENORME. Grazie a lui per questa avventura bellissima, al suo coach Vi… - RadioItalia : A Wimbledon vince Novak Djokovic in quattro set, per Matteo Berrettini un torneo indimenticabile! Il vincitore Dj… - morfurio : RT @CucchiRiccardo: Finale bellissima. #Djokovic si conferma mostruosamente forte. #Berrettini è stato straordinario. Ha impegnato severame… - CrazyJeany : @albertoinfelise L'astio nel tennis non esiste. Poi io sono la prima che se posso tifo chiunque tranne Djokovic. In… -