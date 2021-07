Tennis | Chiambretti | ' oggi fieri di essere tutti Berrettini' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Orgogliosi diitaliani. E' uscito un giocatore che ha dimostrato diormai tra i primi del mondo, perché perdere contro il primo del mondo vuol direil secondo". E' il commento a caldo all'Adnkronos di Piero, conduttore sportivo e grande appassionato di tennis, dopo la finale di Wimbledon che ha visto la storica impresa del giovane tennista romano Matteo, arrivato in finale, per poi arrendersi al numero uno del mondo Novak Djokovic. "In qualche momento è sembrato anche primo -diceanalizzando il match- in ...