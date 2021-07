Surgeon Simulator 2 ha una data di uscita ed è il sequel di un piccolo, folle gioco di culto (Di domenica 11 luglio 2021) Il bizzarro ed esilarante Surgeon Simulator 2 ha finalmente una data d'uscita: il titolo uscirà su Steam, Windows Store e piattaforme Xbox a partire dal prossimo 2 settembre. Il gioco sarà disponibile in versione Access All Areas, la quale includerà tutte le aggiunte introdotte nel titolo fino ad oggi. Non dimentichiamo, infatti, che Surgeon Simulator 2 è apparso per la prima volta su Epic Game Store un anno fa, come esclusiva a tempo. Surgeon Simulator 2, per chi non fosse al corrente, supporta fino a quattro giocatori nella campagna ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 luglio 2021) Il bizzarro ed esilarante2 ha finalmente unad': il titolo uscirà su Steam, Windows Store e piattaforme Xbox a partire dal prossimo 2 settembre. Ilsarà disponibile in versione Access All Areas, la quale includerà tutte le aggiunte introdotte nel titolo fino ad oggi. Non dimentichiamo, infatti, che2 è apparso per la prima volta su Epic Game Store un anno fa, come esclusiva a tempo.2, per chi non fosse al corrente, supporta fino a quattro giocatori nella campagna ...

