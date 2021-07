Stefano Bizzotto | età | telecronaca | Rai | curiosità

(Di domenica 11 luglio 2021), giornalista e telecronista impegnato con la Rai da molti anni è stato scelto come “sostituto” di Alberto Rimedio per ladella finalissima tra Italia e Inghilterra, l’11 luglio 2021. Rimedio infatti ha contratto il Covid e quindi lasarà affidata proprio a, che sarà assistito dal commento di Katia Serra., chi è, nato a Bolzano il 19 giugno del 1961. La sua carriera nel giornalismo sportivo inizia nei primi anni 80 presso testate ed ...

FBiasin : 'La #Rai affida la telecronaca di #InghilterraItalia a Stefano #Bizzotto'. Grande mossa per almeno due motivi: 1)… - gilamalfa : Stasera i commentatori rai della finale sono Stefano Bizzotto e Katia Serra, non capisco questa diffidenza e ostrac… - _BluKiki_ : RT @perchetendenza: 'Katia Serra': Perché affiancherà Stefano Bizzotto nel racconto di #ItaliaInghilterra e diventerà così la prima donna a…

Che ora sfoggerà alla telecronaca. Ma al di là degli stili, ampiamente dibattuti, e della necessità di un abbonamento per l'emittente satellitare, c'è un dato tecnico da mettere sui ...Una vita tra campo e microfono, sempre nel segno del grande calcio: sarà Katia Serra , assieme a, a raccontare per la Rai Italia - Inghilterra la finale degli Europei , sostituendo Alberto Rimedio colpito dal Covid dopo la semifinale. Un cambio dell'ultimo secondo che però ...Inghilterra-Italia replica finale Europei 2021 in tv. Dove rivedere gli highlights in streaming su Sky, Youtube e Rai Play ...Telecronaca Rai Italia-Inghilterra Euro 2020: a raccontare il capitolo conclusivo dell'Europeo sarà la coppia formata da Stefano Bizzotto e Katia Serra.