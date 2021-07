SSCN su infortunio Lozano: “In osservazione ma non c’è preoccupazione” (Di domenica 11 luglio 2021) La SSCN emette un comunicato ufficiale sulle condizioni di Hirving Lozano, uscito per un grave infortunio dalla sfida di Gold Cup tra Messico e Trinidad Tobago. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della società partenopea: Hirving Lozano è uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l’attaccante del Napoli si è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Il Chucky è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l’occhio sinistro. Lozano è stato immediatamente trasportato all’Ospedale dove ... Leggi su napolipiu (Di domenica 11 luglio 2021) Laemette un comunicato ufficiale sulle condizioni di Hirving, uscito per un gravedalla sfida di Gold Cup tra Messico e Trinidad Tobago. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della società partenopea: Hirvingè uscito perquesta notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l’attaccante del Napoli si è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Il Chucky è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l’occhio sinistro.è stato immediatamente trasportato all’Ospedale dove ...

