"Spero faccia bene i conti". Bonaccini, "pizzino" a Enrico Letta: fucili spianati nel Pd per farlo fuori sul ddl Zan (Di domenica 11 luglio 2021) E adesso il Partito democratico si rivolta contro la linea del segretario. Quella imposta da Enrico Letta sul ddl Zan: andare alla conta al Senato e vedere se ce la si fa con i numeri. Un suicidio, dicono i parlamentari piddini. Specie quelli che hanno il polso della situazione reale di Palazzo Madama. Dove, con una manciata di voti, non si va da nessuna parte. Con gli scrutini segreti, poi. La prova muscolare, in assenza di muscoli, è un errore tattico e politico, sostiene l'ex capogruppo Andrea Marcucci. Che mette in guardia Letta: «A questo punto, in questa condizione parlamentare, difendere il ddl Zan, rifiutando qualsiasi mediazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) E adesso il Partito democratico si rivolta contro la linea del segretario. Quella imposta dasul ddl Zan: andare alla conta al Senato e vedere se ce la si fa con i numeri. Un suicidio, dicono i parlamentari piddini. Specie quelli che hanno il polso della situazione reale di Palazzo Madama. Dove, con una manciata di voti, non si va da nessuna parte. Con gli scrutini segreti, poi. La prova muscolare, in assenza di muscoli, è un errore tattico e politico, sostiene l'ex capogruppo Andrea Marcucci. Che mette in guardia: «A questo punto, in questa condizione parlamentare, difendere il ddl Zan, rifiutando qualsiasi mediazione, ...

Advertising

lauraboldrini : Solidarietà a @ivanscalfarotto e @SteAlbamonte. Bene la decisione del PD di sospendere chi ha offeso #Scalfarotto… - teoxandra : @franzmakk Non credo. Non so come sia possibile ma spero che si faccia chiarezza. - ragnarrssoon : Spero che yelena faccia fare una brutta fine a clint - sharmanlovebot1 : @ilverohelios Si madonna guarda oggi sono proprio incazzato, c'è l'ho a morte con lui, spero che cada di faccia oggi. - sharmanlovebot1 : CIOÈ TI RENDI CONTO IO TI SCRIVO E TU CHE FAI??? NON RISPONDI??? GUARDA SPERO CHE IL TELEFONO TI CADA IN FACCIA PER POI SPACCARTI IL NASO. -